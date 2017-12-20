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В Узловой «Фольксваген» врезался в дерево: погиб мужчина
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Узловой «Фольксваген» врезался в дерево: погиб мужчина

Все обстоятельства ДТП выясняются.

19 декабря в 16.50 в Узловой возле дома №6 на улице Заводской 35-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», предположительно, не справился  с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Водителя с телесными повреждениями госпитализировали. У мужчины взяли анализы на содержание алкоголя в крови.

35-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.  

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:15 0
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