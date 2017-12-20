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В Туле работник автомойки угнал авто клиента и попал в ДТП

В Туле работник автомойки угнал авто клиента и попал в ДТП

Сейчас полиция разбирается в происшествии.

Тульские полицейские установили подозреваемого в угоне автомобиля. По предварительным данным, 30-летний работник одной из автомоек противоправно завладел иномаркой «Опель Астра» 2011 года выпуска.

Хозяин автомобиля вечером оставил его на мойке, намереваясь забрать с утра. Мужчина передал работникам ключи от машины, чтобы те отогнали иномарку из помывочного бокса в сторону.

Во время работ на автомойке один из работников внезапно решил угнать «Опель».

Также, предположительно, мужчина забрал деньги из кассы мойки. Однако выехав за пределы Тулы, угонщик попал в ДТП, в результате которого никто не пострадал.

- Подозреваемый признался в угоне. В отделе полиции «Центральный» возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 166 УК РФ. Полицейские выясняют все детали и обстоятельства противоправной деятельности мужчины, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:45 0
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