В Туле работник автомойки угнал авто клиента и попал в ДТП

Тульские полицейские установили подозреваемого в угоне автомобиля. По предварительным данным, 30-летний работник одной из автомоек противоправно завладел иномаркой «Опель Астра» 2011 года выпуска.

Хозяин автомобиля вечером оставил его на мойке, намереваясь забрать с утра. Мужчина передал работникам ключи от машины, чтобы те отогнали иномарку из помывочного бокса в сторону.

Во время работ на автомойке один из работников внезапно решил угнать «Опель».

Также, предположительно, мужчина забрал деньги из кассы мойки. Однако выехав за пределы Тулы, угонщик попал в ДТП, в результате которого никто не пострадал.