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В Туле задержан директор автошколы: он выдавал новичкам документы без обучения
Фото Антона Чембурова.

В Туле задержан директор автошколы: он выдавал новичкам документы без обучения

Такова версия следствия.

В Туле на ул. 9 Мая остановили машину «Рэнж Ровер» (2008 года выпуска). Корреспонденты Myslo побывали на месте происшествия: оказалось, в автомобиле обнаружена крупная сумма денег. На месте работали сотрудники правоохранительных органов: они детально осмотрели машину, зафиксировали номера в документе, а после сняли отпечатки пальцев у водителя. 

Как выяснилось, задержанный - руководитель одной из автошкол региона, которого подозревают в организации выдачи липовых документов об окончании автошколы - без прохождения курса обучения. По предварительным данным, мошенник также помогал своим подопечным оформлять соответствующие медицинские справки без прохождения обязательного медосмотра. Предположительно, в дальнейшем эти документы могли быть использованы для получения водительского удостоверения.

При проведении оперативных мероприятий полицейскими зафиксирован факт получения денежных средств. Позже мужчина был остановлен и доставлен для разбирательства. В салоне его автомобиля обнаружены деньги и документы. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 30, статьёй 159 УК РФ. Проводится комплекс дальнейших мероприятий, направленных на выяснение всех деталей противоправной деятельности подозреваемого.

сегодня, в 10:37 +2
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