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Погода в Туле 16 декабря: дождь, порывистый ветер, до +6 градусов

Погода в Туле 16 декабря: дождь, порывистый ветер, до +6 градусов

Синоптики прогнозируют облачность. Атмосферное давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно, ночью небольшие осадки.

Днём дождь (по данным сайта Метеоинфо – до 8 мм). Ветер южной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от нуля до плюс пяти градусов, днём – от +2 до +6. Атмосферное давление стабильно ниже нормы – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +2
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