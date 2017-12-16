Владимир Груздев стал членом жюри шоу «Умники и умницы»

Председатель Правления Ассоциации юристов России, экс-губернатор региона Владимир Груздев уже был в жюри шоу в 2013 году.

Передачу, как обычно, показал «Первый канал».

В этот раз ведущий шоу Юрий Вяземский и Владимир Груздев говорили о юриспруденции и праве. Владимир Груздев рассказал об Ассоциации юристов России:

- Это самая массовая общественная организация нашей страны, которая объединяет всех юристов. А их у нас 2,5 миллионов человек - это люди, которые получили высшее юридическое образование и дипломы государственного образца. Это и судьи, и прокуроры, и нотариусы, и адвокаты… Ассоциация юристов служил площадкой для их общения.

Также Владимир Груздев вспомнил о том, как в начале декабря Ассоциация юристов России принимала международный юридический форум «БРИКС»:

- К нам приезжали делегации ассоциации юристов Бразилии, Индии, Китая, Африки. И мы провели очень интересные беседы. Такие встречи позволяют нам вырабатывать совместные правовые решения.