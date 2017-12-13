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Погода в Туле 14 декабря: дождь, ветер и низкое давление

Погода в Туле 14 декабря: дождь, ветер и низкое давление

Синоптики обещают днём облачность и до пяти градусов тепла.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно.

Ночью мокрый снег с дождём, днём довольно сильный дождь (по данным сайта Метеоинфо за сутки ожидается – до 13 мм).

Ветер ночью переменный 3-8 м/с, днём южной четверти, до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -2 до +3, днём – от нуля до пяти градусов тепла. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
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