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Под Тулой мужчина «угнал» вагонетку

Под Тулой мужчина «угнал» вагонетку

Полиция Узловского района поймала подозреваемого в необычной краже.

Предметом посягательства злоумышленника стала металлическая вагонетка, расположенная на дачном участке в одном из поселков Узловского района.

По предварительным данным, злоумышленник воспользовался длительным отсутствием владельца дачного участка и тем, что имущество было оставлено без присмотра.

Предположительно, похититель планировал сдать вагонетку на металлолом.

При проведении мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. 28-летний неработающий ранее судимый житель района признался в содеянном.

Вагонетку обнаружили и изъяли.

сегодня, в 11:15 +1
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кража вагонетки
Место
Узловский районТульская область
Прочее
задержаниеполициявагонеткаметаллолом

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