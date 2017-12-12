Под Тулой мужчина «угнал» вагонетку

Предметом посягательства злоумышленника стала металлическая вагонетка, расположенная на дачном участке в одном из поселков Узловского района.

По предварительным данным, злоумышленник воспользовался длительным отсутствием владельца дачного участка и тем, что имущество было оставлено без присмотра.

Предположительно, похититель планировал сдать вагонетку на металлолом.

При проведении мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. 28-летний неработающий ранее судимый житель района признался в содеянном.

Вагонетку обнаружили и изъяли.