Под Тулой мужчина «угнал» вагонетку
Полиция Узловского района поймала подозреваемого в необычной краже.
Предметом посягательства злоумышленника стала металлическая вагонетка, расположенная на дачном участке в одном из поселков Узловского района.
По предварительным данным, злоумышленник воспользовался длительным отсутствием владельца дачного участка и тем, что имущество было оставлено без присмотра.
Предположительно, похититель планировал сдать вагонетку на металлолом.
При проведении мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. 28-летний неработающий ранее судимый житель района признался в содеянном.
Вагонетку обнаружили и изъяли.
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