В Тульской области прошел туристический форум «PROДвижение»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В нем приняли участие более 500 человек.

7 декабря на площадке парка-отеля «Грумант» прошел форум «PROДвижение», организованный комитетом Тульской области по развитию туризма при поддержке Федерального агентства по туризму.

В нем приняли участие более 500 человек — представители органов власти в сфере культуры и туризма из 20 субъектов страны, организации туриндустрии, туроператоры, маркетологи, эксперты. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Открывая форум, заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев отметил, что нашему региону есть, что показать туристам, чем их удивить, но вместе с тем эта сфера нуждается в серьезном развитии. Большие надежды возлагаются на бизнес, который может помочь и с туристической инфраструктурой, и с продвижением турпродуктов для развития въездного туризма.

Начальник Управления государственных туристических проектов и безопасности туризма Ростуризма Евгений Куделя отметил, что форум, в частности, позволяет выявить лучшие региональные практики в сфере туризма, чтобы достойно встретить гостей, которые приедут на чемпионат мира по футболу.

На форуме обсуждались новые формы и каналы коммуникации с целевой аудиторией, правила формирования и реализации туристического продукта в условиях активного развития информационных технологий.

Были рассмотрены вопросы организации блог-туров, подготовки кадров для туриндустрии, особенности продвижения турпродуктов в китайском сегменте интернета.