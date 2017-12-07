ТулГУ займется подготовкой врачей по запросам регионального минздрава

6 декабря министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков и ректор Тульского государственного университета (ТулГУ) Михаил Грязев подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве.

Документ предполагает взаимодействие регионального минздрава и ТулГУ в научно-исследовательской, образовательной и других сферах.

Университет будет проводить мероприятия по повышению уровня знаний тульских врачей в области современных медицинских технологий. Ведущие ученые и клиницисты вуза включатся в профориентационную работу со старшеклассниками и молодежью.

ТулГУ займется подготовкой и переподготовкой врачей по запросам регионального минздрава.

Кроме того, вуз обязуется реализовывать программы дополнительного образования по подготовке кадров для тиражирования технологий «Бережливой поликлиники».

По словам ректора ТулГУ Михаила Грязева, совместно с министерством и при его поддержке университет будет работать над формированием современной системы непрерывного медицинского образования в регионе. Сейчас 70 процентов бюджетного набора на специальность «Лечебное дело» — это целевые места, основным «заказчиком» которых является министерство здравоохранения Тульской области. То есть это практически стопроцентное трудоустройство врачей в тех районах и тех учреждениях, где они особенно нужны.

В свою очередь минздрав области будет направлять врачей в клиническую ординатуру ТулГУ. При подготовке врачей-ординаторов будут учитываться потребности государственных учреждений здравоохранения Тульской области в тех или иных специалистах.

Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков отметил, что подписание договора о сотрудничестве — знаковое событие для обеих сторон.

Договор предусматривает сотрудничество на период до 2021 года.