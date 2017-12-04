Сотрудники Следственного комитета по Тульской области приглашают граждан на прием
Прием будет осуществляться с 12.00 до 20.00.
12 декабря Следственный комитет приглашает граждан на прием. На вопросы туляков ответит руководство следственного управления (ул. Свободы, 32).
Жители Тульской области смогут попасть на прием к руководителям городских, межрайонных и районных следственных отделов — по месту нахождения.
Прием будет осуществляться с 12.00 до 20.00.
Для наиболее оперативного рассмотрения обращений можно предварительно записаться на прием по телефонам (4872) 55-63-64, (4872) 55-48-22.
Также можно прийти без предварительной записи.
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