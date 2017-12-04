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Сотрудники Следственного комитета по Тульской области приглашают граждан на прием

Сотрудники Следственного комитета по Тульской области приглашают граждан на прием

Прием будет осуществляться с 12.00 до 20.00.

12 декабря Следственный комитет приглашает граждан на прием. На вопросы туляков ответит руководство следственного управления (ул. Свободы, 32).

Жители Тульской области смогут попасть на прием к руководителям городских, межрайонных и районных следственных отделов — по месту нахождения.

Прием будет осуществляться с 12.00 до 20.00.

Для наиболее оперативного рассмотрения обращений можно предварительно записаться на прием по телефонам (4872) 55-63-64, (4872) 55-48-22.

Также можно прийти без предварительной записи.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:02 0
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