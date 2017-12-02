Двое жителей Тульской области незаконно зарегистрировали десять мигрантов

Теперь нарушителей ждет уголовная ответственность за содеянное.

Полицией в регионе продолжается постоянная работа по выявлению нарушений миграционного законодательства. За минувшие сутки установлены 2 случая фиктивной постановки на учёт иностранцев.

В Туле 40-летний мужчина поставил на миграционный учёт пять иностранных граждан, по предварительным данным, не предоставив им мест для проживания. А в Воловском районе аналогичное деяние совершила 48-летняя женщина, поставившая на учёт пятерых иностранцев в доме, непригодном для проживания.

В обоих случаях полицейские проводят мероприятия по выяснению всех деталей противоправных деяний.