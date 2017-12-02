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Четыре танцовщика из Киреевска вышли в полуфинал проекта «Ты супер! Танцы»

Четыре танцовщика из Киреевска вышли в полуфинал проекта «Ты супер! Танцы»

Теперь они будут бороться за главный приз - победу в конкурсе.

Myslo уже сообщал о том, что в международном конкурсе «Ты супер! Танцы» принимают участие четыре воспитанника школы-интерната из Киреевска: 15-летний Дмитрий Аничкин, 13-летний Мухамед Курбанов, 15-летние Артём и Алиса Наумовы.

Как стало известно Myslo, все танцовщики вышли в полуфинал. Об этом местному СМИ сообщил директор Киреевской школы-интерната Алексей Аксёнов:

- Ребята молодцы. С ними занимаются хореографы мирового уровня. Продолжают дети и школьное обучение. Все они очень довольны участием в проекте, подружились с другими конкурсантами из Чечни, Кабардино-Балкарии, Украины, Армении. Живут одной большой дружной семьей. Мы с ребятами постоянно на связи. Следим за их успехами, узнаём новости из первых уст, поддерживаем морально. Болеем за наших детей, верим в них и желаем победы!

Все участники из Киреевска занимаются - участники танцевальной команды Masta Funk, созданной и развивающейся на базе киреевского детского интерната.

сегодня, в 22:01 +2
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