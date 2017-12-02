Туляки приняли участие в церемонии вручения премии «Юрист года»
Торжественное мероприятия прошло в рамках международного юридического форума стран «БРИКС».
Церемония вручения премии "Юрист года" прошла в Москве накануне профессионального праздника - Дня юриста, который отмечается в нашей стране 3 декабря.
Награждение стало завершающим этапом IV юридического форума стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка).
Премия учреждена Указом Президента РФ. Среди почетных гостей - председатель АЮР Сергей Степашин, советник Президента РФ, Вениамин Яковлев, ректор МГЮА Виктор Блажеев и многие другие известные юристы.
К собравшимся обратился председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев:
Владимир Груздев
- Я хотел бы поблагодарить вас за участие в четвертом международном юридическом форуме, который организовала и провела в Москве Ассоциация юристов. Спасибо вам за активное участие и интересные предложения и новации. В премии в этом году появились изменения: кроме лауреатов номинаций "Юрист года", сегодня мы будем вручать премии и журналистам, которые отличились в написании материалов, связанных с юридической сферой. Хочу поздравить вас с наступающим профессиональным праздником, с Днем юриста!
Международный форум и премия "Юрист года" вызвали большой интерес в профессиональном сообществе.
Помимо награждения победителей гостям представили насыщенную культурную программу и выставку совместных проектов АЮР и партнеров, а также площадку, где можно было приобрести сувениры Ассоциации.
Дмитрий Гольтяков
Александр Воронцов
- На форуме происходило общение юридических школ разных стран. Это очень интересно, потому что злободневные проблемы у всех одни, а вот подход к их решению разный. Мы обсуждали пути решения экологических проблем, развитие арбитражного законодательства. Сейчас в странах разные нормы права, на форуме прозвучало предложение сделать единые нормы в части арбитражного права для стран БРИКС. Тогда у мошенников не будет возможности переехать в другую страну и избежать наказания, - говорит председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов. – Это были два насыщенных дня, каждая площадка оказалась по-своему интересна. Отличным завершением форума стала премия «Юрист года». Это очень высокий уровень специалистов – среди победителей и гостей известные юристы с огромным опытом работы.
В номинации «Лучшая просветительская работа в области права» победила корреспондент РАПСИ Ирина Новикова с материалом «Соседи не вправе лишать жильца дома парковки».
В номинации «Лучший материал о правовом регулировании бизнеса» выиграла работа корреспондента «Право.ру» Алексея Малаховского «Миссия невыполнима: как пытаются лицензировать деятельность юристов РФ».
В номинации «Лучшее освещение социально значимого процесса победил корреспондент «Российской газеты» Владислав Куликов, представивший на суд жюри статью «Верховный суд защитил малоимущие семьи от претензий органов опеки».
Награду победителям вручил председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
- В номинации «За вклад в юридическую науку» премии «Юрист года – 2017» лучшей признана член Президиума Ассоциации юристов России, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Президенте Российской Федерации Талия Хабриева.
- Председатель Кировского регионального отделения Ассоциации юристов России, директор Волго-Вятского института (филиала) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Николай Шаклеин стал лауреатом премии в номинации «Юридическое образование и воспитание».
- В номинации «Правозащитная деятельность» премия присуждена управляющему директору Адвокатского бюро «Падва и партнеры» Генриху Падве.
- Член Совета Межрегионального отделения Ассоциации юристов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, президент Нотариальной палаты г. Санкт-Петербурга Петр Герасименко стал лауреатом премии в номинации «Правовое просвещение».
- За выдающийся вклад в развитие законодательства страны, премией «Юрист года» награжден член Президиума Ассоциации юристов России, заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации Александр Федоров.
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