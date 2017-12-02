Туляки приняли участие в церемонии вручения премии «Юрист года»

Церемония вручения премии "Юрист года" прошла в Москве накануне профессионального праздника - Дня юриста, который отмечается в нашей стране 3 декабря.

Награждение стало завершающим этапом IV юридического форума стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка).

Премия учреждена Указом Президента РФ. Среди почетных гостей - председатель АЮР Сергей Степашин, советник Президента РФ, Вениамин Яковлев, ректор МГЮА Виктор Блажеев и многие другие известные юристы.

К собравшимся обратился председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев:

Владимир Груздев - Я хотел бы поблагодарить вас за участие в четвертом международном юридическом форуме, который организовала и провела в Москве Ассоциация юристов. Спасибо вам за активное участие и интересные предложения и новации. В премии в этом году появились изменения: кроме лауреатов номинаций "Юрист года", сегодня мы будем вручать премии и журналистам, которые отличились в написании материалов, связанных с юридической сферой. Хочу поздравить вас с наступающим профессиональным праздником, с Днем юриста!

Международный форум и премия "Юрист года" вызвали большой интерес в профессиональном сообществе.

Помимо награждения победителей гостям представили насыщенную культурную программу и выставку совместных проектов АЮР и партнеров, а также площадку, где можно было приобрести сувениры Ассоциации.

Всего на церемонию приехали 1500 гостей из всех уголков страны. Были среди них и туляки - руководитель Аппарата Тульского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Гольтяков, первый вице-президент адвокатской палаты Тульской области Сергей Прозоров, председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов и делегация из института права и управления ТулГУ.

Своими впечатлениями поделились участники тульской делегации:

Дмитрий Гольтяков - Форум такого уровня прошел в России впервые. Это значимое юридическое событие как для нашей страны, так и для других стран-участников, - говорит руководитель Аппарата Тульского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Гольтяков. - Главные задачи форума - обмен мнениями и выработка подходов в юриспруденции. В этот раз мы затронули такие важные темы как вопросы экологического и спортивного права. А также выработали единые меры юридической поддержки спортсменов. На форуме были представители тульских учебных заведений и адвокатского сообщества. Туляки не стали лауреатами премии, но получили бесценный опыт.

Александр Воронцов - На форуме происходило общение юридических школ разных стран. Это очень интересно, потому что злободневные проблемы у всех одни, а вот подход к их решению разный. Мы обсуждали пути решения экологических проблем, развитие арбитражного законодательства. Сейчас в странах разные нормы права, на форуме прозвучало предложение сделать единые нормы в части арбитражного права для стран БРИКС. Тогда у мошенников не будет возможности переехать в другую страну и избежать наказания, - говорит председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов. – Это были два насыщенных дня, каждая площадка оказалась по-своему интересна. Отличным завершением форума стала премия «Юрист года». Это очень высокий уровень специалистов – среди победителей и гостей известные юристы с огромным опытом работы. В номинации «Лучшая просветительская работа в области права» победила корреспондент РАПСИ Ирина Новикова с материалом «Соседи не вправе лишать жильца дома парковки». В номинации «Лучший материал о правовом регулировании бизнеса» выиграла работа корреспондента «Право.ру» Алексея Малаховского «Миссия невыполнима: как пытаются лицензировать деятельность юристов РФ». В номинации «Лучшее освещение социально значимого процесса победил корреспондент «Российской газеты» Владислав Куликов, представивший на суд жюри статью «Верховный суд защитил малоимущие семьи от претензий органов опеки». Награду победителям вручил председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Лучших юристов определили в следующих номинациях: