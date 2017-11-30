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В Туле ищут водителя, сбившего новогодний шар на площади Ленина
Фото Дмитрия Дзюбина

В Туле ищут водителя, сбившего новогодний шар на площади Ленина

ДТП произошло сегодня, 30 ноября.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства необычного ДТП, произошедшего сегодня на главной площади Тулы.

По предварительным данным, неизвестный водитель сбил новогоднюю конструкцию и скрылся с места происшествия. В ДТП никто не пострадал.

Полицейские просят граждан, располагающих какой-либо информацией о происшествии, сообщить в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 32-45-00.

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В Туле ищут водителя, сбившего новогодний шар на площади Ленина, Фото: 1
В Туле ищут водителя, сбившего новогодний шар на площади Ленина, Фото: 2
В Туле ищут водителя, сбившего новогодний шар на площади Ленина, Фото: 3
В Туле ищут водителя, сбившего новогодний шар на площади Ленина, Фото: 4
В Туле ищут водителя, сбившего новогодний шар на площади Ленина, Фото: 5
В Туле ищут водителя, сбившего новогодний шар на площади Ленина, Фото: 6
В Туле ищут водителя, сбившего новогодний шар на площади Ленина, Фото: 7
В Туле ищут водителя, сбившего новогодний шар на площади Ленина, Фото: 8
В Туле ищут водителя, сбившего новогодний шар на площади Ленина, Фото: 9
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:49 +1
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