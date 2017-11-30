Туляков приглашают на экскурсию, посвященную обороне города

4 декабря молодежный центр «Спектр» приглашает всех желающих на экскурсию, посвященную обороне Тулы. Начало в 13.00 от кремля.

Экскурсия пройдет по маршруту: улица Советская, проспект Ленина, площадь Победы, улицы Станиславского, Николая Руднева, Тимирязева, Староникитская, Красноармейский проспект. Участники вспомнят героев обороны, чьими именами названы улицы города.

Ведет экскурсию участник Всероссийского конкурса «Лучший гид» Егор Пронин (экскурсионный проект «Тула. Легенды и факты»).

Экскурсия завершится интерактивом в военно-историческом парке «Рубеж обороны».

Совершить экскурсию в военное время поможет клуб исторической реконструкции «Тульский оборонительный рубеж». Ребята пройдут инструктаж по пользованию оружием, сделают пробные выстрелы. Там же будут ждать представители байкерского клуба «Ночные волки».

Участники экскурсии выпьют чай из из самовара возле костра.

Если заинтересовались, подавайте заявку в официальной группе ВКонтакте. Возрастное ограничение 18-30 лет. Число мест ограничено.