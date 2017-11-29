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В Богородицком районе двое подростков обокрали и подожгли магазин
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области. Фото с места происшествия.

В Богородицком районе двое подростков обокрали и подожгли магазин

Полицейские выясняют все обстоятельства.

В Богородицком районе, по предварительным данным, в одном из сёл двое местных жителей пробрались в магазин и украли оттуда сладости, вермишель быстрого приготовления и сигареты.

Чтобы скрыть следы преступления, похитители, предположительно, подожгли магазин, после чего скрылись.


Фото с места происшествия.

Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 15-летний и 17-летний парни. Старший уже был ранее судим.

- Подозреваемые признались в содеянном. В межмуниципальном отделе МВД России «Богородицкий» проводится работа по выяснению деталей совершённой кражи и умышленного уничтожения чужого имущества, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:13 0
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