В Богородицком районе двое подростков обокрали и подожгли магазин

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области. Фото с места происшествия.

В Богородицком районе, по предварительным данным, в одном из сёл двое местных жителей пробрались в магазин и украли оттуда сладости, вермишель быстрого приготовления и сигареты.

Чтобы скрыть следы преступления, похитители, предположительно, подожгли магазин, после чего скрылись.



Фото с места происшествия.

Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 15-летний и 17-летний парни. Старший уже был ранее судим.

- Подозреваемые признались в содеянном. В межмуниципальном отделе МВД России «Богородицкий» проводится работа по выяснению деталей совершённой кражи и умышленного уничтожения чужого имущества, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.