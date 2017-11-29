Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области. Фото с места происшествия.
В Богородицком районе двое подростков обокрали и подожгли магазин
Полицейские выясняют все обстоятельства.
В Богородицком районе, по предварительным данным, в одном из сёл двое местных жителей пробрались в магазин и украли оттуда сладости, вермишель быстрого приготовления и сигареты.
Чтобы скрыть следы преступления, похитители, предположительно, подожгли магазин, после чего скрылись.
Фото с места происшествия.
Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 15-летний и 17-летний парни. Старший уже был ранее судим.
- Подозреваемые признались в содеянном. В межмуниципальном отделе МВД России «Богородицкий» проводится работа по выяснению деталей совершённой кражи и умышленного уничтожения чужого имущества, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
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