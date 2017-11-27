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В Богородицке в квартире обнаружен труп мужчины

В Богородицке в квартире обнаружен труп мужчины

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Утром 24 ноября в одной из квартир Богородицка было обнаружено тело проживавшего там 51-летнего мужчины с многочисленными травмами в области головы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

– Благодаря совместным согласованным действиям сотрудников региональных управлений Следственного комитета и МВД преступление удалось раскрыть по горячим следам. По подозрению в совершении преступления задержан 45-летний знакомый погибшего — житель Богородицка, — сообщили в пресс-службе СК РФ по Тульской области.

По версии следствия, вечером 23 ноября во время совместного распития спиртных напитков в квартире между хозяином жилища и знакомым произошел конфликт. Гость избил приятеля руками и ногами по голове, после чего скрылся с места преступления. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Тело погибшего обнаружила соседка.

Убийце предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:48 +1
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