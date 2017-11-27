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В Тульской области выплаты по больничному можно получить на почте

В Тульской области выплаты по больничному можно получить на почте

Для этого вместе с листком нетрудоспособности необходимо подать работодателю заявление на получение выплат с указанием своего почтового адреса.

Страховое обеспечение, выплачиваемое Фондом социального страхования РФ работающим гражданам, жители Тульской области могут получить в ближайшем отделении Почты России.

Для этого вместе с листком нетрудоспособности необходимо подать работодателю заявление на получение выплат с указанием своего почтового адреса.

При поступлении денег в почтовое отделение, получателю будет доставлено извещение в почтовый ящик.

Получить перевод можно лично по предъявлению паспорта или с помощью законного представителя при предъявлении доверенности, заверенной установленным законом порядком.

По действующей системе социального страхования к «прямым выплатам», которые можно получить на почте, относятся: пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

По информации Фонда социального страхования РФ, если нет аргументированных причин для отказа в выплате пособия застрахованному лицу, то средства перечисляются в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов. При этом прямые выплаты гарантируют обеспечение права застрахованного лица на получение пособия независимо от финансового положения работодателя.

Принимая во внимание работу почтовых отделений по принципу «единого окна», данный социальный сервис позволит клиентам Почты России получать пенсии, социальные пособия, пользоваться финансовыми и почтовыми услугами в одном месте.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:11 +1
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