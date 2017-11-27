Аферисты обещали купить решение Тульского областного суда за 1,75 млн рублей

Фото пресс-службы УФСБ России по Тульской области.

Однако участники «банды» присвоили эти деньги себе.

УФСБ России по Тульской области в результате совместных с Управлением «М» ФСБ России и УСБ ФСИН России мероприятий пресечена противоправная деятельность ранее осужденной тулячки А. Тучкиной и жителей Москвы И. Белкиной, А. Багова, Г. Евгеняна, В. Мачкаляна и К. Аветисяна, ранее занимавшего руководящую должность в Федеральной службе исполнения наказания РФ.

Установлено, что осужденная Тучкина отдала свои 1,75 млн рублей Белкиной, Багову, Евгеняну, Мачкаляну и Аветисяну.

Они обещали женщине передать эти деньги сотруднику Верховного суда.

Этот человек должен был повлиять на решение Тульского областного суда о назначении Тучкиной наказания, не связанного с лишением свободы.

Не выполнив свои обещания, преступники распорядились денежными средствами по своему усмотрению. Тучкина была осуждена и приговорена к реальному сроку лишения свободы.

12 сентября Кузьминским районным судом Москвы Багов, Мачкалян, Аветисян и Евгенян признаны виновными в ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Подсудимых приговорили к лишению свободы в колонии общего режима:

Багов — четыре года со штрафом в размере 500 тысяч рублей,

Мачкалян и Аветисян — три года со штрафом 400 тысяч рублей,

Аветисян — три года со штрафом 400 тысяч рублей,

Евгеняна приговорили к лишению свободы на два года условно со штрафом 300 тысяч рублей.

Центральным районным судом Тулы Белкина освобождена от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение в медицинскую организацию.