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Сотрудники тульской Госавтоинспекции напомнили водителям правила перевозки детей
Кадр из видео.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции напомнили водителям правила перевозки детей

Полицейские ГИБДД подготовили видеоролик.

Полицейские тульской Госавтоинспекции подготовили видеоролик по профилактике ДТП с участием несовершеннолетних. В нем сотрудники ГИБДД напоминают водителям о важности соблюдения мер безопасности при перевозке детей.

Отметим, что за 10 месяцев 2017 г. на территории Тульской области произошло 197 ДТП с участием детей, в которых 12 детей погибли и 218 несовершеннолетних пострадали.

сегодня, в 20:22 +1
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