Кадр из видео.
Сотрудники тульской Госавтоинспекции напомнили водителям правила перевозки детей
Полицейские ГИБДД подготовили видеоролик.
Полицейские тульской Госавтоинспекции подготовили видеоролик по профилактике ДТП с участием несовершеннолетних. В нем сотрудники ГИБДД напоминают водителям о важности соблюдения мер безопасности при перевозке детей.
Отметим, что за 10 месяцев 2017 г. на территории Тульской области произошло 197 ДТП с участием детей, в которых 12 детей погибли и 218 несовершеннолетних пострадали.
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