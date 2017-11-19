Сотрудники тульской Госавтоинспекции напомнили водителям правила перевозки детей

Кадр из видео.

Полицейские тульской Госавтоинспекции подготовили видеоролик по профилактике ДТП с участием несовершеннолетних. В нем сотрудники ГИБДД напоминают водителям о важности соблюдения мер безопасности при перевозке детей.

Отметим, что за 10 месяцев 2017 г. на территории Тульской области произошло 197 ДТП с участием детей, в которых 12 детей погибли и 218 несовершеннолетних пострадали.