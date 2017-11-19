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В Туле на ул. Лейтейзена автомобиль «Рено» загорелся после ДТП
Фото пользователя Зураба и пресс-службы ГУ МЧ по Тульской области.

В Туле на ул. Лейтейзена автомобиль «Рено» загорелся после ДТП

На место происшествия вызывали пожарных.

18 ноября в Туле произошла серьезная авария. Около 16.00 на пересечении улиц Лейтейзена и Демонстрации 28-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле Спарк», при повороте налево не пропустила встречный «Рено Дастер» и врезалась в него.

От удара автомобиль «Рено» загорелся. На место происшествия вызывали пожарных.

В аварии пострадала 47-летняя женщина — водитель «Рено». Ей оказывали медицинскую помощь в больнице.

сегодня, в 11:39 +2
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