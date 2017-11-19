В Туле на ул. Лейтейзена автомобиль «Рено» загорелся после ДТП

Фото пользователя Зураба и пресс-службы ГУ МЧ по Тульской области.

18 ноября в Туле произошла серьезная авария. Около 16.00 на пересечении улиц Лейтейзена и Демонстрации 28-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле Спарк», при повороте налево не пропустила встречный «Рено Дастер» и врезалась в него.

От удара автомобиль «Рено» загорелся. На место происшествия вызывали пожарных.

В аварии пострадала 47-летняя женщина — водитель «Рено». Ей оказывали медицинскую помощь в больнице.