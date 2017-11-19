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В Туле на пожаре на улице Луначарского пострадал человек
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле на пожаре на улице Луначарского пострадал человек

Все обстоятельства происшествия выясняются.

18 ноября в 23.19 в службу спасения сообщили о возгорании квартиры, расположенной в Туле на улице Луначарского.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, пожарные расчеты прибыли на место происшествия в 23.28. Через пять минут пламя удалось потушить.

На пожаре пострадал человек. Информация о нем уточняется.

В результате происшествия в комнате сгорел диван, постельные принадлежности, частично обгорели шкаф и стена. Причина пожара устанавливается.

сегодня, в 11:30 0
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