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В Центральном парке отпраздновали день рождения Деда Мороза
Фото пресс-службы "Тульских парков".

В Центральном парке отпраздновали день рождения Деда Мороза

Тульские детишки с удовольствием пообщались с именинником.

18 ноября в Туле в Центральном парке отметили день рождения Деда Мороза. Для посетителей подготовили театрализованное шоу, во время которого малыши и взрослые принимали участие в играх, конкурсах и розыгрыше призов.

Чтобы сделать программу праздника более интересной, в этот день работала ярмарка тульских мастеров, где посетители смогли увидеть уникальные изделия и сувениры ручной работы.

Дед Мороз поблагодарил тульских ребят за теплый прием. 

 

Главный Дед Мороз России в день своего рождения зажег огни на первой новогодней ёлке страны. Случилось это в резиденции сказочного волшебника в Великом Устюге.

Поздравить сказочного именинника приехали его многочисленные родственники, среди которых Снегурочка из Костромы, Снеговик и Матушка Зима из Архангельской области, Иван-Царевич и Кикимора из Кировской области, Алеша Попович и Царь Берендей из Ярославской области, байкальский Дед Мороз, Тол Бабай из Удмуртии, Кыш Бабай из Татарстана и многие другие.

сегодня, в 12:41 +1
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