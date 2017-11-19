В Центральном парке отпраздновали день рождения Деда Мороза

Главный Дед Мороз России в день своего рождения зажег огни на первой новогодней ёлке страны. Случилось это в резиденции сказочного волшебника в Великом Устюге.
Поздравить сказочного именинника приехали его многочисленные родственники, среди которых Снегурочка из Костромы, Снеговик и Матушка Зима из Архангельской области, Иван-Царевич и Кикимора из Кировской области, Алеша Попович и Царь Берендей из Ярославской области, байкальский Дед Мороз, Тол Бабай из Удмуртии, Кыш Бабай из Татарстана и многие другие.