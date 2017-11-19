В Центральном парке отпраздновали день рождения Деда Мороза

Фото пресс-службы "Тульских парков".

18 ноября в Туле в Центральном парке отметили день рождения Деда Мороза. Для посетителей подготовили театрализованное шоу, во время которого малыши и взрослые принимали участие в играх, конкурсах и розыгрыше призов.

Чтобы сделать программу праздника более интересной, в этот день работала ярмарка тульских мастеров, где посетители смогли увидеть уникальные изделия и сувениры ручной работы.

Дед Мороз поблагодарил тульских ребят за теплый прием.

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