новости
новости
Регистрация
В Тульской области сотрудника исправительной колонии осудили за взятку

В Тульской области сотрудника исправительной колонии осудили за взятку

Мужчина должен был передать заключенному 4 мобильных телефона и 114 сим-карт.

Приговором Плавского районного суда мужчина осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). 
 

Суд установил, что обвиняемый, являющийся сотрудником ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тульской области, получил от отбывающего наказание осужденного через посредника взятку 20 000 рублей. Мужчина должен быть пронести на территорию колонии четыре мобильных телефона и 114 сим-карт для последующей передачи осужденному.

Приговором суда мужчине назначено 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 200 000 рублей. Также он пять лет не сможет занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, осужденный взят под стражу в зале суда.

сегодня, в 21:33 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
сотрудник исправительной колониисудвзятка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сотрудники тульской Госавтоинспекции напомнили водителям правила перевозки детей
Сотрудники тульской Госавтоинспекции напомнили водителям правила перевозки детей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.