В Тульской области сотрудника исправительной колонии осудили за взятку

Приговором Плавского районного суда мужчина осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

Суд установил, что обвиняемый, являющийся сотрудником ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тульской области, получил от отбывающего наказание осужденного через посредника взятку 20 000 рублей. Мужчина должен быть пронести на территорию колонии четыре мобильных телефона и 114 сим-карт для последующей передачи осужденному.

Приговором суда мужчине назначено 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 200 000 рублей. Также он пять лет не сможет занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, осужденный взят под стражу в зале суда.