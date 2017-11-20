В Заокском районе появится туристический кластер

Рабочая поездка председателя Тульской облдумы Сергея Харитонова в Заокский район началась со стройплощадки в поселке Паховомо. Здесь по федеральной программе «100 сельских клубов» строят дом культуры.

Напомним, что в эту программу, поддержанную президентом России Владимиром Путиным, вошли 10 регионов, среди них и Тульская область. Общий объем финансирования программы на 2017 год составил 1,5 млрд. руб., из которых 150 млн. руб. на развитие системы клубных учреждений в муниципальных образованиях получила Тульская область. Дополнительно из бюджета региона на условиях софинансирования было выделено еще 122,7 млн рублей.

По словам главы администрации Заокского района Николая Тимакова, в поселке Пахомово никогда не было дома культуры. В советские времена эту функцию выполняли две комнатки в помещении местного сельхозкооператива. Позже, когда здание было продано, проведение массовых мероприятий и работу кружков организовали в администрации поселка.

Ситуация изменилась кардинальным образом, когда в конце 2016 года поселок вошел в профильную федеральную программу «100 домов культуры на селе».

- Строительство ДК началось в июле 2017 года. До этого мы готовили площадку еще весной на этом месте был заболоченный лес, - пояснил Николай Тимаков. - Проект ДК типовой, первоначально его опробовали в Татарстане. Общая площадь дома культуры около 420 кв м. В нем предусмотрен зал для кинопоказов и концертов на 200 посадочных мест, дополнительные помещения для кружков и секций. Первоначальная стоимость проекта с благоустройством и подведением коммуникаций – 30 млн. руб., из них сам ДК стоит около 20.

Как рассказал зам. главы администрации МО Демидовское Михаил Ворона, благоустройство вокруг дома культуры муниципалитет проводил совместно с жителями – здесь разбит сквер, спортивная площадка со столами для настольного тенниса и дорожкой для любителей покататься на роликах. За площадкой, где строят ДК, находится спортивный комплекс, построенный в 2015 году. В результате получается культурно-спортивный центр поселка.

Сергей Харитонов уточнил, не будет ли пустовать новый ДК и успеют ли строители сдать его в срок.

Николай Тимаков пояснил: в самом Пахомово зарегистрировано 1057 жителей, но так как в местной школе учатся дети из нескольких рядом расположенных населенных пунктов, то ДК будет настоящим подарком для всех жителей окрестных сел и деревень, где ничего подобного не было и нет. А это по скромным подсчетам около 2,5 тысяч человек. Дом культуры будет очень востребован, причем не только пахомовцами и жителями окрестных населенных пунктов, но и многочисленными дачниками.

- ДК будет достроен в этом году, - уверенно заявил Михаил Ворона. – К новому году планируем поставить тут елку и устроить новогоднее представление. Почему уверены, что достроим? Подрядчик работает в три смены, на объекте одновременно трудится около 30-35 рабочих.

Кстати, когда на строплощадку приехал Сергей Харитонов, рабочие монтировали систему отопления, а на дворе разгружали профильное железо для крыши. Ближайшие дни в здание дадут тепло - ДК подключен к местной котельной, центральному водоснабжению и канализации.

Сергея Харитонова отметил, что местный ДК – это не только очаг культуры, но и новые рабочие места для местных жителей. Ведь в Пахомово с работой, надо сказать, трудновато. Многие работают в Заокске, а также на двух недавно построенных теплицах в соседних поселениях. А некоторые вахтовым методом ездят в столицу.

- Дом культуры в Пахомово – это очень важный объект, - подчеркнул Сергей Харитонов. – Его обязательно надо сдать в срок и с отличным качеством. Я обязательно приеду на приемку объекта в конце декабря.

Со стройплощадки Сергей Харитонов отправился в Бутиковскую среднюю школу. Вместе с ее директором Мариновой Прасаловой он осмотрел классы, пообщался с ребятами и педагогами.

Бутиковская средняя школа - одна из самых больших в Заокском районе. Здесь занимаются 215 учеников и 90 дошкольников. Три года назад это учебное заведение вошло в федеральную программу «Развитие образования», получило финансирование из федерального и регионального бюджетов в размере 22 млн. руб. и буквально преобразилось. Само здание школы было капитально отремонтировано. Вторую жизнь получила и пристройка к школе, где когда-то был интернат, а потом подсобки. В 2014 году там открылись группы для дошколят.

Сергей Харитонов припомнил, что всегда было много желающих отдать учиться в эту школу своих детишек. Здесь не только создана теплая душевная атмосфера для детей, но и высокий уровень преподавания. И школа полностью укомплектована кадрами.

Председатель облдумы передал директору учебного заведения Марине Прасаловой новое издание книги «История народовластия на Тульской земле».

А учительницу начальных классов Светлану Романову поздравил с днем рождения и вручил ей благодарственное письмо министерства образования Тульской области.

Насущные проблемы и задачи социального и экономического развития территории Сергей Харитонов обсудил с главой администрации района Николаем Тимаковым и главой муниципального образования Валерием Горюновым.

- Сейчас идет обсуждение регионального бюджета на 2018 год. Он взвешенный и социально ориентированный. Вам по своему муниципальному бюджету нужно тоже все очень взвешенно просчитать с учетом выполнения указов президента, - напомнил председатель облдумы.

По словам главы администрации Николая Тимакова, проект бюджета Заокского района в работе, его просчитывают, что называется, «до копеечки» - чтобы реальные расходы соответствовали реальным доходам.

- В районе не хватает мест в дошкольных учреждениях, приходится возить детей из одного населенного пункта в другой. – обозначил проблему Николай Тимаков. - У нас разработан проект строительства детского сада на 180 мест. Проект передан на экспертизу. Площадка для строительства уже готова. Это будет один из четырех детсадов, которые запланированы к строительству в регионе в следующем году.

Большая работа, по словам Николая Тимакова, предстоит и в Страховкой школе. Несколько лет назад в школе сделали капремонт одного крыла, где разместился детский сад. В этом году в здании заменили все окна, провели кронирование больших тополей на пришкольном участке. В следующем за счет муниципального бюджета сделают новую скатную кровлю. Проект и смета уже готовы, финансирование работ заложено в бюджет. Еще у школы нет спортплощадки, так как пришкольная территория имеет сложный рельеф. Администрация разработала проект многофункциональной спортплощадки с большим объемом ландшафтных работ и подала заявку на участие Страховской школы в региональной программе развития физкультуры и спорта.

Глава администрации Заокского района рассказал о работах по благоустройству в этом году и планах на будущее. Например, в этом году жители Заокского района подали 44 заявки на участие в программе «Народный бюджет-2018», правда, прошли конкурсный отбор только 18. Основной спектр работа – ремонт дорог.

По словам Николая Тимакова, район готовится на следующий год войти в программу «Городская комфортная среда». В планах, а они рассчитаны на три года вперед – расширение и благоустройство Комсомольского парка в центре Заокска, в том числе и прудов и территории вокруг них. Будут созданы еще одна игровая зона и аллея славы Заоского района. По народному бюджету в парке пока заасфальтированы дорожки и проведено уличное освещение. Благоустройсто Комсомольского парка - это большой проект, который преобразит центр Заокска.

Еще один проект, представленный спикеру областной Думы – создание туристического кластера.

- К нам обратились предприниматели и знаменитый путешественник Федор Конюхов. Он планирует создать в районе деревни Горки «Деревню Федора Конюхова». Это название условное. По замыслу разработчиков проекта, это будет туристический, образовательный и оздоровительный центр. Планируются не только российские, но и иностранные инвестиции в этот проект. Это развитие территории, дополнительные рабочие места и налогооблагаемая база района, - пояснил Николай Тимаков.

О том, что путешественник планирует обосноваться в Заокском поселке, он сам заявлял в конце 2016 года. Федор Конюхов уже приобрел в Заокском районе 69 га земли, на которой планирует построить не только жилье, но храм Николая Чудотворца и детскую школу путешественников. Путешественника поддержал его друг – знаменитый кардиолог и общественный деятель Лео Бокерия. Он планирует создать в деревне Конюхова реабилитационный оздоровительный центр.