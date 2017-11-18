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Прокуратура начала проверку по факту падения со 2 этажа школьницы под Тулой
Фото из соцсетей

Прокуратура начала проверку по факту падения со 2 этажа школьницы под Тулой

Девочка выжила, но с переломами была госпитализирована в больницу.

ЧП в поселке Шатск в Туле произошел днем 15 ноября. 13-летняя девочка упала со второго этажа многоквартирного дома по месту жительства.
 
В тот же день она была госпитализирована в больницу скорой медпомощи им. Д.Я. Ваныкина. 
 

«В целях установления причин и условий произошедшего, прокуратурой Ленинского района организована и проводится проверка», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Напомним, как рассказали местные жители, незадолго до случившегося семиклассница поругалась с родителями. Известно, что девочка растет в многодетной семье.

Также сообщается, что, возможно, в тот вечер она была в состоянии алкогольного опьянения. Но эта информация официально не подтверждена.

В пресс-службе регионального следственного комитета этот факт подтвердили и сообщили, что по нему проводится доследственная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:09 0
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