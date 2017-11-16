Туляк трижды крал продукты из одного магазина

Фото up50.ru

Тульские полицейские задержали 41-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в серии краж продуктов из одного и того же магазина.

По предварительным данным, нигде не работающий и ранее судимый житель областного центра в течение ноября трижды похищал различные товары из торгового зала одного и того же супермаркета. Во время просмотра записей камер видеонаблюдения удалось установить его личность, а в дальнейшем полицейские выяснили и местонахождение похитителя. Злоумышленника задержали и доставили в дежурную часть.

В ходе дальнейшей проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина ранее уже совершал мелкие хищения, за что подвергался административному наказанию. Повторное же совершение даёт основания для привлечения его к уголовной ответственности. В настоящее время в полиции выясняют все детали незаконной деятельности задержанного.