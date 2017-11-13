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Под Щёкино в ДТП с маршруткой пострадали пять человек
Фото Алексея Пирязева.

Под Щёкино в ДТП с маршруткой пострадали пять человек

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Серьезное ДТП произошло сегодня, 13 ноября, около 8.40 на 5-м километре автодороги «Щёкино-Селиваново»: столкнулись автомобиль «Сузуки Лиана» и пассажирская «Газель», следовавшая по маршруту 151-К.

Предположительно, девушка, находившаяся за рулем легкового автомобиля, двигалась в направлении поселка Первомайский, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с маршруткой.

В результате ДТП пострадали сама девушка-водитель, а также четыре пассажира «Газели». Детей среди них нет.

– Полицейские ГИБДД выясняют все детали и обстоятельства происшествия, устанавливают личности пострадавших, организуют безопасное дорожное движение на указанном участке автодороги и принимают меры для недопущения подобных ДТП в дальнейшем, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

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ДТП с маршруткой под Щекино, Фото: 1
ДТП с маршруткой под Щекино, Фото: 2
ДТП с маршруткой под Щекино, Фото: 3
ДТП с маршруткой под Щекино, Фото: 4
ДТП с маршруткой под Щекино, Фото: 5
ДТП с маршруткой под Щекино, Фото: 6
ДТП с маршруткой под Щекино, Фото: 7
ДТП с маршруткой под Щекино, Фото: 8
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:44 0
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