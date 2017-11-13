Под Щёкино в ДТП с маршруткой пострадали пять человек

Фото Алексея Пирязева.

Серьезное ДТП произошло сегодня, 13 ноября, около 8.40 на 5-м километре автодороги «Щёкино-Селиваново»: столкнулись автомобиль «Сузуки Лиана» и пассажирская «Газель», следовавшая по маршруту 151-К.

Предположительно, девушка, находившаяся за рулем легкового автомобиля, двигалась в направлении поселка Первомайский, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с маршруткой.

В результате ДТП пострадали сама девушка-водитель, а также четыре пассажира «Газели». Детей среди них нет.

– Полицейские ГИБДД выясняют все детали и обстоятельства происшествия, устанавливают личности пострадавших, организуют безопасное дорожное движение на указанном участке автодороги и принимают меры для недопущения подобных ДТП в дальнейшем, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.