Нападение педофила на ребенка в Туле: девочка спугнула преступника криками

Кадр из видео.

Вчера, 8 ноября, утром в Туле на улице Первомайской неизвестный мужчина в подъезде напал на несовершеннолетнюю. К счастью, девочка не пострадала — когда педофил стал распускать руки, она закричала и этим спугнула преступника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 — «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Подозреваемый попал в объективы камер видеонаблюдения. Сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Просьба всем, кто обладает какой-либо информацией относительно указанного гражданина, сообщить по телефонам 8 (4872)36-37-88 (отдел криминалистики следственного управления по Тульской области) либо 02.

Также продолжается розыск преступника, который напал на девочку на улице Белкина в октябре. Молодой человек пытался произвести действия сексуального характера. Однако девочка сумела убежать от преступника домой. Удаляющегося злоумышленника увидел отец школьницы, который выбежал за ним.

Был составлен фоторобот.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Позже появилось видео подозреваемого.