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Тульские танцоры отправятся на всероссийский хореографический конкурс

Тульские танцоры отправятся на всероссийский хореографический конкурс

В мероприятии примут участие более 3000 юных хореографов из разных городов страны.

С 1 по 5 декабря в Санкт-Петербурге пройдет первый всероссийский хореографический конкурс «Танцевальное Единство». Своё танцевальное искусство продемонстрируют более 3000 участников со всей страны. Шесть лучших лауреатов конкурса разделят призовой фонд в 750 тысяч рублей.

Тульскую область на конкурсе представит народный хореографический коллектив «Восторг» из посёлка Пришня. Ребята уже не раз выступали на творческих соревнованиях различного уровня – буквально месяц назад коллектив стал лауреатом конкурса «Союз талантов Тулы».

В рамках конкурса запланирована культурно-развлекательная программа, обучающие мастер-классы для конкурсантов и педагогов от именитых хореографов страны. Все участники получат ценные призы.

Оценивать мастерство юных танцоров будут знаменитые хореографы: Егор Дружинин, Екатерина Борченко, Арсений Хорунжий, Марина Красильникова, Владимир Варнава и другие.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:20 +4
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