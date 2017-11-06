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Туляков проверят на диабет
Фото diabet5neo.ru

Туляков проверят на диабет

Жители региона смогут пройти экспресс-диагностику и получить консультацию эндокринолога.

15 ноября 2017 года в Городском концертном зале Тулы по адресу ул. Советская, 2 пройдет профилактическая акция, посвященная Всемирному дню борьбы с диабетом.

Эндокринологи расскажут жителям города и области о мерах профилактики, а людям с сахарным диабетом — об образе жизни при этом заболевании.

Все желающие смогут пройти экспресс-диагностику уровня глюкозы в крови, узнать свой вес, процентное соотношение воды, жира и мышечной массы тела, задать интересующие вопросы и получить квалифицированную консультацию врача-эндокринолога.

Начало акции в 10.00.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:53 +2
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