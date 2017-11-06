Туляков проверят на диабет

Фото diabet5neo.ru

15 ноября 2017 года в Городском концертном зале Тулы по адресу ул. Советская, 2 пройдет профилактическая акция, посвященная Всемирному дню борьбы с диабетом.

Эндокринологи расскажут жителям города и области о мерах профилактики, а людям с сахарным диабетом — об образе жизни при этом заболевании.

Все желающие смогут пройти экспресс-диагностику уровня глюкозы в крови, узнать свой вес, процентное соотношение воды, жира и мышечной массы тела, задать интересующие вопросы и получить квалифицированную консультацию врача-эндокринолога.

Начало акции в 10.00.