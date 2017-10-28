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Депутаты Госдумы одобрили рост пенсий до 15,5 тысяч рублей

Депутаты Госдумы одобрили рост пенсий до 15,5 тысяч рублей

Предполагается, что выплаты будут увеличены не позднее 2020 года.

В 2018 году пенсии вырастут до 14329 рублей, а к 2020 году увеличатся до 15,5 тысячи. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на председателя правления Пенсионного фонда России Антона Дроздова.

За счёт бюджетных поступлений, доходы фонда вырастут в 2018 году до 8,3 триллиона рублей, а в 2020 году достигнет 8,9 триллиона. Это позволит производить индексацию пенсий неработающим пенсионерам.

Проект бюджета Пенсионного фонда на ближайшие три года был принят депутатами Госдумы в первом чтении.

В 2018 году расходы ПФР на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 279 миллиардов рублей - до 7,15 триллиона рублей, на социальные выплаты - на 11,8 миллиарда рублей, до 981 миллиарда рублей.

Среднегодовой размер пенсии в 2018 году должен составить более 14 тысяч рублей, а к 2020 году может приблизиться к отметке в 15,5 тысяч рублей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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