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В Туле на Зареченском мосту произошло лобовое ДТП с трамваем
Фото Lexus650.

В Туле на Зареченском мосту произошло лобовое ДТП с трамваем

Похоже, 27 октября в Туле ожидается «день жестянщика».

Сегодня, 27 октября, около 6.30 на трамвайной линии Зареченского моста произошло ДТП. Пострадавших нет, но «Hyundai Getz» помялся прилично. За рулем была женщина.

По предварительным данным, машина была на летней резине.  Вероятно, впереди нее резко остановился еще один автомобиль, водитель не смогла вовремя затормозить. Пытаясь уйти от столкновения, выкрутила руль на встречную полосу и врезалась в трамвай. 

На месте работают сотрудники УГИБДД. Причины аварии устанавливаются.

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ДТП на Зареченском мосту с трамваем, Фото: 1
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ДТП на Зареченском мосту с трамваем, Фото: 3
ДТП на Зареченском мосту с трамваем, Фото: 4
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 07:17 +11
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