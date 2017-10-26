Погода в Туле 27 октября: снег, ветер и гололёд

Синоптики обещают до +5 градусов и умеренный ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе ожидается облачность. Ночью небольшой, местами умеренный снег.

Днём небольшие, местами умеренные осадки – дождь, мокрый снег (по данным сайта Метеоинфо – до 5 мм). Местами слабый гололёд, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, умеренный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -5 до нуля, днём – от нуля до +5 градусов. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.