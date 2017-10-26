В Венёвском районе на пожаре погиб мужчина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

26 октября в 1.35 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного в Венёвском районе в деревне Большое Алитово.

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через 10 минут. Огонь удалось потушить в 1.56. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.

На пожаре погиб 64-летний мужчина.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается.