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В Венёвском районе на пожаре погиб мужчина
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Венёвском районе на пожаре погиб мужчина

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

26 октября в 1.35 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного в Венёвском районе в деревне Большое Алитово.
Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через 10 минут. Огонь удалось потушить в 1.56. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.

На пожаре погиб 64-летний мужчина.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:59 0
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