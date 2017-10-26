Фото medialenta.ru
За оскорбление полицейского жительница Тульской области заплатит 80 тысяч рублей
Инцидент произошел 28 июня 2017 года.
Суд признал виновной жительницу Тепло-Огаревского района в применении насилия и оскорблении сотрудника полиции.
Следствие установило, что 28 июня 2017 года женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на действия начальника отделения уголовного розыска отдела полиции «Тепло-Огаревское» МОМВД России «Плавский» она ударила его по лицу, а также публично оскорбила его и оперуполномоченного.
Суд приговорил женщину к штрафу 80 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
Другие статьи по темам