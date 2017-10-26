За оскорбление полицейского жительница Тульской области заплатит 80 тысяч рублей

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Суд признал виновной жительницу Тепло-Огаревского района в применении насилия и оскорблении сотрудника полиции.

Следствие установило, что 28 июня 2017 года женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на действия начальника отделения уголовного розыска отдела полиции «Тепло-Огаревское» МОМВД России «Плавский» она ударила его по лицу, а также публично оскорбила его и оперуполномоченного.

Суд приговорил женщину к штрафу 80 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.