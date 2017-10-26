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За оскорбление полицейского жительница Тульской области заплатит 80 тысяч рублей
Фото medialenta.ru

За оскорбление полицейского жительница Тульской области заплатит 80 тысяч рублей

Инцидент произошел 28 июня 2017 года.

Суд признал виновной жительницу Тепло-Огаревского района в применении насилия и оскорблении сотрудника полиции.

Следствие установило, что 28 июня 2017 года женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на действия начальника отделения уголовного розыска отдела полиции «Тепло-Огаревское» МОМВД России «Плавский» она ударила его по лицу, а также публично оскорбила его и оперуполномоченного.

Суд приговорил женщину к штрафу 80 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:03 −1
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Место
Тепло-Огаревский районТульская область

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