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В Заокском районе пропала пенсионерка

В Заокском районе пропала пенсионерка

К поискам пропавшей присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В Заокском районе в д. Прокшино, СНТ «Строитель» пропала 78-летняя женщина. Галина Георгиевна Максакова (Федянина) ушла из дома 23 октября и до сих пор не вернулась.

Женщина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 155 см, плотное телосложение, светло-карие глаза, седые до плеч волосы.

Была одета: длинный серый кардиган крупной вязки, светлый свитер, черные велюровые брюки, короткие ботинки черного цвета, бежевый берет.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей женщины, звоните по телефонам 8-800-700-54-52, 02 или 112.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:17 +1
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