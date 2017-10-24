В Заокском районе пропала пенсионерка
К поискам пропавшей присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
В Заокском районе в д. Прокшино, СНТ «Строитель» пропала 78-летняя женщина. Галина Георгиевна Максакова (Федянина) ушла из дома 23 октября и до сих пор не вернулась.
Женщина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 155 см, плотное телосложение, светло-карие глаза, седые до плеч волосы.
Была одета: длинный серый кардиган крупной вязки, светлый свитер, черные велюровые брюки, короткие ботинки черного цвета, бежевый берет.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей женщины, звоните по телефонам 8-800-700-54-52, 02 или 112.
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