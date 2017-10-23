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В Тульской области сотрудники ФСБ перекрыли крупный канал поставки наркотиков

В Тульской области сотрудники ФСБ перекрыли крупный канал поставки наркотиков

Члены преступной группы получили длительные сроки заключения.

Отделом ФСБ России войсковой части 3742 совместно с УМВД России по Тульской области и УМВД России по Ставропольскому краю пресечён незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, в крупном размере на территории Тульской области.

Двое жителей Щекино попали в поле зрения спецслужб ещё два года назад. Имея в своем распоряжении крупные партии наркотиков и источники оптовых поставок, они создали целую преступную сеть по продаже запрещённых веществ через Интернет.

В начале октября 2015 года в ходе проведения оперативных мероприятий один из преступников был задержан сотрудниками полиции при сбыте «товара». В квартире задержанного также нашли наркотики, а в Щёкинском районе правоохранители обнаружили тайник с оптовой партией.

30 мая Пролетарским районным судом оба создателя преступной группы были признаны виновными в незаконном сбыте наркотиков. Им назначено наказание в виде лишения свободы на 21 год и 19 лет соответственно с отбыванием в колонии строгого режима. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:04 +4
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