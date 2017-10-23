На аэродроме в Мясново построят спортивный парк с трассой для автоспорта

Состоялось заседание Совета при главе администрации города Тулы по вопросам развития физической культуры и спорта, на котором начальник управления по спорту, культуре и молодежной политике Ольга Масальская представила дорожную карту развития спортивной инфраструктуры до 2021 года.

С 2014 года администрацией города за счет средств бюджета и привлеченных средств инвесторов было построено, реконструировано и начато строительство 22 спортивных объектов. В следующем году на проспекте Ленина откроется Центр бокса, завершится ремонт на стадионе «Кировец», и в ФОКе с футбольным полем на улице Санаторной. В 2019 году в посёлке Плеханово появится футбольное поле и будет проведён капитальный ремонт учебно-тренировочной базы завода «Штамп».

До 2021 года планируется ремонт лыжной базы АНО «Сплав» в Щегловской засеке и строительство парка «Патриот» на территории аэродрома в Мясново. Там будут расположены объекты для занятий различными видами спорта – тpacca для авто- и мотоспорта, скалодром, трасса ВМХ, спортзал для занятий прыжками на батуте и многое другое. Ещё один ФОК с бассейном тульские власти собираются построить на территории Зареченского округа.