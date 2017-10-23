Туляк избил полицейского

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За это он предстанет перед судом.

Прокуратура Пролетарского района города Тулы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

Следствие установило, что 9 сентября 2017 года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома № 96 по улице Плеханова. Когда к дому подъехали сотрудники полиции, мужчина отказался подчиниться требованиям стражей правопорядка и попытался ударить одного из них.

Затем, в ходе задержания, злоумышленник вывернулся, схватил полицейского за одежду и повалил на асфальт. Ударил его два раза локтем в область груди и живота. В результате полицейский получил ушиб мягких тканей и ссадины на голове.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Тулы для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.