Фото УГИБДД по Тульской области.
На тульских дорогах за выходные в «перевертышах» погибли два человека
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварий.
22 октября в 6.00 на 23-м километре автодороги «Голодское-Суворов-Одоев» 30-летний мужчина, управляя автомобилем «Опель Корса», не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.
22 октября в 17.35 на 8-м километре автодороги «Кольцово-Мордовка» Ефремовского района 35-летний водитель автомобиля «Рено Логан», предположительно, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.
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