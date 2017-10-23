На тульских дорогах за выходные в «перевертышах» погибли два человека

Фото УГИБДД по Тульской области.

22 октября в 6.00 на 23-м километре автодороги «Голодское-Суворов-Одоев» 30-летний мужчина, управляя автомобилем «Опель Корса», не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

22 октября в 17.35 на 8-м километре автодороги «Кольцово-Мордовка» Ефремовского района 35-летний водитель автомобиля «Рено Логан», предположительно, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.