Фото УГИБДД по Тульской области.

За сутки на автодороге «Тула-Новомосковск» в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

Так, в 6.55 на 35-м километре автодороги 53-летний мужчина, управляя автомобилем «Скания», столкнулся с «Дэу Нексия» под управлением 28-летней женщины. В аварии пострадал 36-летний пассажир «Дэу», который после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

В 8.15 на 42-м километре автодороги 47-летний водитель «Опеля Астра» столкнулся с автомобилем ПАЗ-4234. В ДТП пострадал водитель «Опеля», который после оказания медицинской помощи был отпущен домой.