новости
новости
Регистрация
За сутки на автодороге «Тула-Новомосковск» в ДТП пострадали два человека
Фото УГИБДД по Тульской области.

За сутки на автодороге «Тула-Новомосковск» в ДТП пострадали два человека

Все обстоятельства аварий выясняют сотрудники ГИБДД.

За сутки на автодороге «Тула-Новомосковск» в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области. 

Так, в 6.55 на 35-м километре автодороги 53-летний мужчина, управляя автомобилем «Скания», столкнулся с «Дэу Нексия» под управлением 28-летней женщины. В аварии пострадал 36-летний пассажир «Дэу», который после оказания медицинской помощи был отпущен домой. 

В 8.15 на 42-м километре автодороги 47-летний водитель «Опеля Астра» столкнулся с автомобилем ПАЗ-4234. В ДТП пострадал водитель «Опеля», который после оказания медицинской помощи был отпущен домой. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:51 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
пострадавшие

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Экономьте вместе с гипермаркетом «Лента» 
Экономьте вместе с гипермаркетом «Лента» 
TelecomDaily: Интернет в Туле разогнался до 100 Мб/сек
TelecomDaily: Интернет в Туле разогнался до 100 Мб/сек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.