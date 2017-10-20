За пьяную езду житель Щёкино отправится в колонию строгого режима

В нетрезвом состоянии мужчина разъезжал по городу уже не первый раз.

42-летний житель Щёкино признан виновным в ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд установил, что мужчина ранее был лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения. 16 августа он снова сел за руль нетрезвым и разъезжал по Щёкино. Этот факт выявили сотрудники ГИБДД, которые остановили автомобиль для проверки.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима и с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года 11 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.