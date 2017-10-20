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Житель Суворова во время обыска напал на следователя
Фото bloknot-shakhty.ru

Житель Суворова во время обыска напал на следователя

Уголовное дело направлено в суд.

Прокуратура Тульской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Суворова. Мужчину обвиняют по статье «Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей».

4 октября 2017 года следователь по особо важным делам отдела СУ СК России по Тульской области проводил обыск по уголовному делу о мошенничестве в квартире жительницы Суворова. Во время обыска следователь обнаружил телефон, принадлежащий брату женщины. Когда страж правопорядка начал изымать телефон, брат хозяйки квартиры ударил его кулаком в предплечье и схватил за правую руку, причинив ему физическую боль.

Суд поместил обвиняемого под домашний арест.

Уголовное дело направлено в Суворовский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:18 +2
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