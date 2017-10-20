Житель Суворова во время обыска напал на следователя
Уголовное дело направлено в суд.
Прокуратура Тульской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Суворова. Мужчину обвиняют по статье «Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей».
4 октября 2017 года следователь по особо важным делам отдела СУ
Суд поместил обвиняемого под домашний арест.
Уголовное дело направлено в Суворовский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.