В Богородицке девушка соврала следователям, что ее изнасиловал знакомый

Следственными органами СК РФ по Тульской области на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней жительницы Богородицкого района. Она подозревается в ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления).

По данным следствия, в августе 2017 года в следственный отдел местная жительница написала заявление, что ее изнасиловал 20-летний знакомый.

По результатам проведенной доследственной проверки установлено, что изнасилования молодой человек не совершал, в связи с чем в возбуждении уголовного дела было отказано.

– Стоит отметить, что заявительница была предупреждена об уголовной ответственности за совершение заведомо ложного доноса, однако сообщила ложные сведения о тяжком преступлении, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Следователи устанавливают все обстоятельства уголовного дела.