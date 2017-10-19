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В Богородицке девушка соврала следователям, что ее изнасиловал знакомый

В Богородицке девушка соврала следователям, что ее изнасиловал знакомый

Следователи возбудили уголовное дело по статье за ложный донос.

Следственными органами СК РФ по Тульской области на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней жительницы Богородицкого района. Она подозревается в ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления).

По данным следствия, в августе 2017 года в следственный отдел местная жительница написала заявление, что ее изнасиловал 20-летний знакомый.

По результатам проведенной доследственной проверки установлено, что изнасилования молодой человек не совершал, в связи с чем в возбуждении уголовного дела было отказано.

– Стоит отметить, что заявительница была предупреждена об уголовной ответственности за совершение заведомо ложного доноса, однако сообщила ложные сведения о тяжком преступлении, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Следователи устанавливают все обстоятельства уголовного дела.

сегодня, в 16:30 +2
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