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Под Новомосковском столкнулись «Рено» и «семерка»
Фото УГИБДД по Тульской области.

Под Новомосковском столкнулись «Рено» и «семерка»

В ДТП пострадали три человека.

Серьезное ДТП произошло сегодня, 19 октября, в 12.15 на автодороге Калуга — Тула — Михайлов — Рязань в районе поселка Красный богатырь. По предварительной информации, 63-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Логан», под управлением 23-летнего молодого человека. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадали три человека: водители обеих машин и 44-летний пассажир «Рено». Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:47 +1
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