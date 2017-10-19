Под Новомосковском столкнулись «Рено» и «семерка»

Фото УГИБДД по Тульской области.

Серьезное ДТП произошло сегодня, 19 октября, в 12.15 на автодороге Калуга — Тула — Михайлов — Рязань в районе поселка Красный богатырь. По предварительной информации, 63-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Логан», под управлением 23-летнего молодого человека. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадали три человека: водители обеих машин и 44-летний пассажир «Рено». Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.