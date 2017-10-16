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Сотрудники УФСБ по Тульской области стали первыми на соревнованиях, посвященных 100-летию отечественных органов безопасности
Фото пресс-службы УФСБ России по Тульской области.

Сотрудники УФСБ по Тульской области стали первыми на соревнованиях, посвященных 100-летию отечественных органов безопасности

Турнир проходил в Туле.

14 октября в Туле состоялась матчевая встреча команд пяти Управлений ФСБ России, посвященная 100-летию отечественных органов безопасности.

В турнире приняли участие 95 сотрудников органов безопасности Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской и Тульской областей.

Соревнования прошли по четырем видам спорта: мини-футболу, плаванию, спортивному ориентированию и практической стрельбе.

По итогам соревнований первое место заняла команда Управления ФСБ России по Тульской области, второй результат показали спортсмены из УФСБ России по Брянской области, третье место заняла команда УФСБ России по Смоленской области.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:03 0
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