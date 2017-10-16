В 2018 году из центра Тулы исчезнут рекламные щиты

Фото tv-mig.ru

В городе продолжается работа по демонтажу рекламных конструкций.

В администрации Тулы прошло оперативное совещание, на котором одним из ключевых стал вопрос размещения наружной рекламы. Управление по административно-техническому надзору проверило 130 рекламных объектов, нарушения были выявлены в 20 из них.

По словам заместителя начальника управления Алины Кабировой, в городе продолжается работа по сносу рекламных конструкций.

На сегодняшний день из 500 щитов большого формата были демонтированы 300. А в 2018 году исторический центр Тулы будет полностью очищен от рекламы большого формата.

Глава города Тулы Юрий Цкипури подчеркнул, что отсутствие щитов в центре добавит пространства, сделает центральные улицы более просторными и привлекательными для туристов.