На улице Советской из-за ДТП образовалась серьёзная пробка

На центральных улицах Тулы сильно затруднено движение транспорта – по информации очевидцев, недалеко от «Гостиного двора» произошло небольшое ДТП. Машины перегородили полосу движения, образовалась большая пробка. По предварительным данным, никто не пострадал.

Также затруднено движение на отдельных участках улиц Демонстрации, Революции, а также на Красноармейском проспекте. По возможности заранее планируйте свои маршруты и выбирайте пути объезда.