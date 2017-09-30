Под Тулой жители поселка пожаловались губернатору на аварийное состояние барака и высокую плату за ЖКУ

Сегодня губернатор Тульской области Алексей Дюмин побывал в поселке Победа, где принял участие в торжественном открытии спортивной площадки.

После глава региона пообщался с жителями барака по ул. Комсомольской п. Победа. Люди пожаловались губернатору на аварийное состояние дома, отсутствие благоустройства придомовой территории и высокую плату за содержание жилья.

Алексей Дюмин поручил главе администрации Тулы Евгению Авилову разобраться в сложившейся ситуации и найти пути решения, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Затем глава региона пообщался с жителями барака по ул. Комсомольской п. Победа. Люди пожаловались губернатору на аварийное состояние дома, отсутствие благоустройства придомовой территории и высокую плату за содержание жилья.

Алексей Дюмин поручил главе администрации Тулы Евгению Авилову разобраться в сложившейся ситуации и найти пути решения, сообщает пресс-служба правительства Тульской област.