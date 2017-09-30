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Под Тулой жители поселка пожаловались губернатору на аварийное состояние барака и высокую плату за ЖКУ

Под Тулой жители поселка пожаловались губернатору на аварийное состояние барака и высокую плату за ЖКУ

Глава региона поручил Евгению Авилову помочь жителям в решении проблемы.

Сегодня губернатор Тульской области Алексей Дюмин побывал в поселке Победа, где принял участие в торжественном открытии спортивной площадки.

После глава региона пообщался с жителями барака по ул. Комсомольской п. Победа. Люди пожаловались губернатору на аварийное состояние дома, отсутствие благоустройства придомовой территории и высокую плату за содержание жилья.

 
Алексей Дюмин поручил главе администрации Тулы Евгению Авилову разобраться в сложившейся ситуации и найти пути решения, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
 
Затем глава региона пообщался с жителями барака по ул. Комсомольской п. Победа. Люди пожаловались губернатору на аварийное состояние дома, отсутствие благоустройства придомовой территории и высокую плату за содержание жилья.
 
Алексей Дюмин поручил главе администрации Тулы Евгению Авилову разобраться в сложившейся ситуации и найти пути решения, сообщает пресс-служба правительства Тульской област.
сегодня, в 20:08 +1
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